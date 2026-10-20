Fotografije dneva (20. 10.)

Galerija

Ženska, ki ima raka na dojki, pozira fotografu na dogodku »Poteza čopiča za življenje« (A Brushstroke for Life) v mehiški Guadalajari. V okviru tega dogodka so umetniki s poslikavami okrasili telesa 100 žensk. Pobuda se je razvila v umetniško in terapevtsko gibanje, katerega cilj je ozaveščanje javnosti o raku dojk – najpogostejši obliki raka pri ženskah po vsem svetu. Dogodek je del prizadevanj Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za spodbujanje ozaveščenosti, zgodnjega odkrivanja bolezni in poudarjanje pomena pravočasnega zdravljenja. FOTO: Ulises Ruiz/Afp