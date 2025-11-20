Fotografije dneva (20. 11.)

Galerija

Ribič meče mrežo v reko Jamune v New Delhiju, ki je polna onesnažene pene. New Delhi s svojo prostrano metropolitansko regijo s 30 milijoni prebivalcev se redno uvršča med najbolj onesnažene prestolnice na svetu. Vsako zimo obzorje zaradi sežiganja poljščin, tovarn in težkega prometa prekrije oster smog. Ko hladnejši zrak zajame smog, ki se zadržuje blizu tal, se ustvarja smrtonosna mešanica emisij. Foto: Arun Sankar/Afp