Fotografije dneva (20. 2.)

Galerija

Na cestah, ki vodijo v argentinsko prestolnico Buenos Aires, so včeraj manjše skupine protestnikov blokirale promet. Pozneje se je pred parlamentom zbralo več tisoč protestnikov, kjer se je nekaj deset udeležencev spopadlo s policijo, metalo steklenice in kamenje. Policisti so odgovorili s solzivcem, vodnimi topovi in ​​gumijastimi naboji. FOTO: Luis Robayo/Afp