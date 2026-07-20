Fotografije dneva (20. 7.)

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Svojec žaluje ob truplu 17-letnega Fadija al-Naasana med njegovim pogrebom v vasi Al-Mughayyir, vzhodno od Ramale na zasedenem Zahodnem bregu. Mladenič je v petek umrl zaradi poškodb, ki jih je utrpel približno teden dni prej v spopadih z izraelsko vojsko. Zasedeni Zahodni breg je od začetka vojne v Gazi oktobra 2023 prizorišče skoraj vsakodnevnega nasilja, v katerega so vpleteni izraelski vojaki in naseljenci. FOTO: Jaafar Ashtyeh/Afp