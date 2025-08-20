Fotografije dneva (20. 8.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Portret šestletne Poojo z avtohtono tetovažo v koloniji Jogi v Umerkotu, pakistanskem okrožju z večino hindujcev. Praksa starejših žensk, ki v hindujske vasi ob južni meji z Indijo z iglami ustvarjajo nežne oblike, sega stoletja nazaj. V zadnjih letih pa so se podeželske hindujske skupnosti v muslimanskem Pakistanu bolj povezale z bližnjimi mesti, zato so se številne mlade ženske odločile, da ne bodo sledile starim navadam. Foto: Asif Hassan/Afp
Zanimivosti po svetu skozi fotografovo oko.
