    Svet

    Fotografije dneva (20. 8.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Portret šestletne Poojo z avtohtono tetovažo v koloniji Jogi v Umerkotu, pakistanskem okrožju z večino hindujcev. Praksa starejših žensk, ki v hindujske vasi ob južni meji z Indijo z iglami ustvarjajo nežne oblike, sega stoletja nazaj. V zadnjih letih pa so se podeželske hindujske skupnosti v muslimanskem Pakistanu bolj povezale z bližnjimi mesti, zato so se številne mlade ženske odločile, da ne bodo sledile starim navadam. Foto: Asif Hassan/Afp
    Galerija
    Portret šestletne Poojo z avtohtono tetovažo v koloniji Jogi v Umerkotu, pakistanskem okrožju z večino hindujcev. Praksa starejših žensk, ki v hindujske vasi ob južni meji z Indijo z iglami ustvarjajo nežne oblike, sega stoletja nazaj. V zadnjih letih pa so se podeželske hindujske skupnosti v muslimanskem Pakistanu bolj povezale z bližnjimi mesti, zato so se številne mlade ženske odločile, da ne bodo sledile starim navadam. Foto: Asif Hassan/Afp
    Dejan Mijović
    20. 8. 2025 | 12:31
    20. 8. 2025 | 12:32
    0:30
    A+A-

    Zanimivosti po svetu skozi fotografovo oko.

    Fotografije dneva (14. 8.)

    Fotografije dneva (13. 8.)

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    S prevaro do bogastva

    Nov slovenski obraz na Europolovi lestvici: z milijoni pobegnil na rajski otok

    Mitja Pavlin uživa na Zanzibarju, slovensko pravosodje pa ga išče. Nekdanjemu članu uprave družbe Kovintrade bi radi vročili obtožnico.
    Boštjan Celec 19. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Recept za padec Vučića je znan že od leta 2000, ko je padel Milošević

    Po tednu dni nasilja na ulicah srbskih mest je jasno, da je oblast prestopila rdečo črto, meni dr. Faris Kočan. Kaj to pomeni za prihodnost Vučića in Srbije?
    Žan Urbanija 20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Diplomacija

    Poraz načela, na katero je stavila Ljubljana

    Slovenija je od začetka ruske agresije zagovarjala ozemeljsko celovitost Ukrajine, ki se z mirovnim dogovorom nevarno ruši.
    Uroš Esih 19. 8. 2025 | 18:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Analiza eseja

    Slavoj Žižek in Alenka Zupančič o resnični nevarnosti umetne inteligence

    Slovenska filozofa Slavoj Žižek in Alenka Zupančič v eseju, kako umetna inteligenca deluje kot ogledalo naših najtemnejših kolektivnih fantazem.
    Žan Urbanija 19. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Kaj uporabniki sprašujejo chatgpt s področja osebnih financ?

    Vprašanja se na svetovni ravni nanašajo na »ETF«, »forex« in »BDP«, pri čemer vodijo poizvedbe iz ZDA, Švedske, Indije, Nemčije in Japonske.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    fotogalerijasvet v fotografijahzanimivosti po svetu

    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
