Fotografije dneva (21. 1.)

Galerija

Prebivalka s svojim psom stoji na pogorišču svoje hiše po tem, ko je včeraj divji požar opustošil čilsko mesto Lirquen. Gasilci se borijo s 24 požari po državi. Najhujši so v provincah Ñuble in Biobíu, 500 km od prestolnice. Najnevarnejši požar je vnel suhe gozdove, ki mejijo na obalno mesto Concepción. Uničenih je bilo približno 250 domov. FOTO: Raul Bravo/Afp