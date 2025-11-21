Fotografije dneva (21. 11.)

Galerija

Moški želi odstraniti članico feministične aktivistične skupine FEMEN, ki drži transparent z napisom »Legalni fašizem, nacionalna sramota«. med mašo v čast generala Franca, 50 let po njegovi smrti, v madridski cerkvi Los Doce Apostoles. Španska vlada je 19. novembra 2025 napovedala 480 novih dogodkov, ki bodo letos potekali v počastitev 50. obletnice smrti desničarskega diktatorja Francisca Franca in obnove demokracije. Franco je umrl 20. novembra 1975 v starosti 82 let, potem ko je skoraj štiri desetletja z železno pestjo vladal Španiji. Foto: Pierre-philippe Marcou/Afp