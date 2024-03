Fotografije dneva (21. 3.)

Odpri galerijo

Rohinga begunci čakajo na rešitev iz trupa njihovega prevrnjenega čolna, ko se plovilo Nacionalne agencije za iskanje in reševanje približuje vodam približno 16 navtičnih milj od zahodnega Aceha. Indonezijske oblasti so rešile najmanj 69 beguncev, ki so bili tedne na morju in so jih 21. marca peljali na obalo, potem ko se je dan prej prevrnilo njihovo plovilo. Foto: Zahlul Akbar/Afp