Fotografije dneva (21. 6.)

V Stonehengeu, na jugu Anglije, ljudje prepevajo in čakajo na sončni vzhod ob praznovanju festivala poletnega solsticija, ki je star že več tisoč let in časti najdaljši dan v letu. Kamniti spomenik - vklesan in zgrajen v času, ko še ni bilo kovinskih orodij - simbolizira napol mitično prazgodovinsko obdobje v Veliki Britaniji, ki je ustvaril nešteto legend. Foto: Daniel Leal/Afp