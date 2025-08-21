Fotografije dneva (21. 8.)

Galerija

Vodna parada SAIL Amsterdam poteka enkrat na pet let in je eden največjih dogodkov v mestu. Deseta izdaja se je začela včeraj. Ogromna flota velikih ladij in različnih drugih posebnih plovil pluje po reki IJ in pristane v bližini mestnega središča. Sail 2025 sovpada z dvema drugima pomembnima obletnicama: 50. obletnico Sail (ki je bil prvič organiziran leta 1975) in 750. obletnico mesta Amsterdam. Gre za trojno praznovanje. Foto: Ramon Van Flymen/Afp