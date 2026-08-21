Fotografije dneva (21. 8.)

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12. avgusta 2026 so v zavetišču Kimana na obrobju narodnega parka Amboseli zabeležili pogin slonice in njenega mladiča, kar je sledilo nizu smrti slonov na tem območju.Od konca junija je poginilo najmanj 19 slonov, večinoma samic ali mladičev, potem ko so kazali enake simptome, zlasti delno paralizo, ki jim je preprečevala vstajanje. Kenijska služba za divje živali (KWS) je konec julija sporočila, da so v trupih živali zaznali visoko koncentracijo cianida, kar odpira možnost zastrupitve s pesticidi zaradi uživanja sadja s kmetij v okolici. FOTO: Simon Maina/Afp