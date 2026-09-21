Fotografije dneva (21. 9.)

Galerija

Mama in njen mladič med reševalno evakuacijo, ki jo je izvedla ekipa Agencije za ohranjanje naravnih virov Zahodnega Kalimantana (BKSDA) in organizacije YIARI. Orangutana sta bila ujeta zaradi gozdnega požara na območju plantaže oljnih palm. Mati orangutana, stara 15 let, in njen mladič, star od enega do dveh mesecev, sta preživela na majhnem območju, velikem 400 kvadratnih metrov, obdanem z oljnimi palmami in delno ožganimi tlemi. Indonezija se že tedne bori za zajezitev požarov, ki so opustošili obsežna območja Bornea in Sumatre, dim pa se širi po vsej regiji. FOTO: Afp