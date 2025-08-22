Fotografije dneva (22. 8.)

Galerija

Palestinci mahajo z nacionalnimi zastavami v mestu Gaza med demonstracijami, na katerih pozivajo h koncu več kot 22 mesecev trajajoče vojne med Hamasom in Izraelom. Izrael je ponoči napadel mesto Gaza in njegovo predmestje, potem ko je vojska sporočila, da je naredila prve korake v svojem prizadevanju za zavzetje zadnje večje trdnjave Hamasa. Foto: Omar Al-qattaa/Afp