Fotografije dneva (22. 9.)

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Migranti se poskušajo vkrcati na tihotapsko plovilo, s katerim nameravajo prečkati Rokavski preliv, nedaleč od plaže Merville-Franceville-Plage v severozahodni Franciji. Ker prečkanje Rokavskega preliva s plaž v severni Franciji postaja vse težje, migranti iščejo nove poti do Anglije iz južnejših območij, kot je departma Calvados, kjer je preliv širši kot ob severni francoski obali. FOTO: Guillaume Saligot/Afp
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