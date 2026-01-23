Fotografije dneva (23. 1.)

Galerija

V skupnostih po vsej Sierra Leone društvo Bondo organizira obrede prehoda za mladostnice, ki povezujejo generacije z živahnimi slovesnostmi, s katerimi potrjujejo kulturno identiteto. Iniciacija se začne s skupnim praznovanjem plesa, bobnanja in blagoslova. Od tam starešine vodijo dekleta v gozd na teden samote in poučevanja prednikov. Ta praksa, časovno omejena tako, da ne moti šole ali žetve, predstavlja temelj družbenega življenja in označuje njihov prehod v ženskost. FOTO: Gemma Bonfiglioli/Afp