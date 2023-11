Fotografije dneva (23. 11.)

Odpri galerijo

Izrael je tudi to noč intenzivno obstreljeval Gazo in izvedel številne racije na Zahodnem bregu. Palestinska tiskovna agencija Wafa je poročala, da je bilo v izraelskih napadih v sredo ubitih več deset ljudi. Zunanji minister Palestinske uprave (PA) Rijad al Maliki je dejal, da je bilo 52 od tistih, ki so bili v sredo zjutraj ubiti v begunskem taborišču Džabalija na severu Gaze, pripadnikov iste družine. »Imam seznam imen, 52 jih je bilo, popolnoma izbrisanih, od dedka do vnukov.« Foto Mohammed Abed Afp