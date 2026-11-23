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Izraelski vojaki so danes aretirali Palestinca, mu zavezali oči in ga vklenili med racijo v palestinskem begunskem taborišču Al-Amari, blizu mesta Ramala na izraelsko zasedenem Zahodnem bregu. Po podatkih agencije AFP, ki temeljijo na informacijah palestinskega ministrstva za zdravje, so izraelski vojaki ali izraelski naseljenci od oktobra 2023 na Zahodnem bregu ubili najmanj 1119 Palestincev. FOTO: Zain Jaafar/Afp