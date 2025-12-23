Fotografije dneva (23. 12.)

Galerija

V Kraljevem gledališču v Madridu so se Španci udeležili španske božične loterije »El Gordo« (Debeli). Španska božična loterija je po skupnem znesku izplačanih nagrad, pogosto označena kot največja na svetu. V nagradni sklad gre vsako leto več milijard evrov, od tega velik del v obliki številnih manjših in srednje velikih dobitkov, zaradi katerih se »nekaj malega« skoraj vedno vrne v žep velikega dela igralcev. Foto: Oscar Del Pozo Canas/Afp