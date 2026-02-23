Fotografije dneva (23. 2.)

Galerija

Obrambno ministrstvo Mehike je sporočilo, da je vojska ubila najbolj iskanega ubežnika in vodjo zloglasnega mamilarskega kartela Nova generacija Jalisca Nemesia Oseguero Cervantesa z vzdevkom El Mencho. El Mencho je bil ubit v operaciji, ki jo je vojska izvedla ob zori v mestu Tapalpa v zvezni državi Jalisco v osrednjem delu Mehike. Obrambno ministrstvo je sporočilo, da je bilo v operaciji ubitih več pripadnikov kartela Nova generacija Jalisca. V operaciji je bil El Mencho huje poškodovan, umrl pa je med prevozom po zraku v glavno mesto Ciudad de Mexico. FOTO: Ulises Ruiz/Afp