Fotografije dneva (23. 4.)

Samarijani sodelujejo pri tradicionalnem obredu žrtvovanja »pashe« na gori Gerizim blizu mesta Nablus na severu Zahodnega brega. Samarijani so skupnost nekaj sto ljudi, ki živijo v dveh skupnostih, eni blizu Nablusa na okupiranem Zahodnem bregu in drugi v izraelskem mestu Holon blizu Tel Aviva, in ki svoje poreklo povezujejo s svetopisemskimi starodavnimi Izraelci. Foto: Jaafar Ashtiyeh/Afp