Fotografije dneva (23. 6.)

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Slovenijo je zajel izrazit vročinski val, ki bi lahko v prihodnjih dneh prinesel zgodovinske temperaturne vrednosti. Vse kaže, da je pred nami najbolj vroč zaključek junija v zgodovini meteoroloških meritev. Vrhunec vročine naj bi Slovenijo dosegel ob koncu tega in na začetku prihodnjega tedna. Takrat se bodo temperature na Goriškem, Vipavskem, v Beli krajini in Posavju močno približale 40 stopinjam Celzija, ponekod pa bi to mejo lahko celo presegle. Drugod po nižinah se bodo najvišje dnevne temperature večinoma gibale med 35 in 38°C. FOTO: Romain Perrocheau/Afp