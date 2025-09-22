Fotografije dneva (23. 9.)

Galerija

Dekle opazuje razseljene Palestince na odlagališču smeti v begunskem taborišču Bureij, ko išče predmete, ki bi jih lahko upoorabila. V zadnjih tednih je izraelska vojska izvedla močan zračni in kopenski napad na palestinsko ozemlje, s katerim naj bi poskušala odstraniti borce Hamasa iz mesta Gaza, največjega urbanega središča. Foto: Eyad Baba/Afp