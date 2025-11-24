Fotografije dneva (24. 11.)

Galerija

Utrinek iz tržnice na plaži v Mogadišu, kjer lokalni ribiči ob zori iztovorijo svoj ulov. Skoraj 70 odstotkov prebivalstva Somalije ZN opredeljujejo kot revno glede na izobraževanje, zdravstvo, življenjski standard, storitve in vključenost. Toda prvič po desetletjih tri milijone prebivalcev prestolnice Mogadišu – ki so relativno dobro zaščiteni pred konfliktom, ki še vedno divja le nekaj ur izven mesta – doživlja gradbeni razcvet. Foto: Tony Karumba/Afp