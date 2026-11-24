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Belgijski policist v opremi za obvladovanje nemirov stoji ob gorečem vozilu v bližini bruseljske železniške postaje Gare du Midi. Prizor je nastal med demonstracijami, ki so v Bruslju včeraj potekale v okviru vsenacionalnih stavk in protestov proti vladnim varčevalnim ukrepom. Belgijo so v zadnjih mesecih pretresli številni valovi stavk, uperjenih proti prizadevanjem premierja, da bi v prihodnjih letih privarčeval 10 milijard evrov in s tem zmanjšal visok proračunski primanjkljaj države. FOTO: Nicolas Tucat/Afp