Fotografije dneva (24. 2.)

Zaradi pomanjkanja nafte in ameriških sankcij se Kuba sooča z najhujšo krizo v zadnjih desetletjih. Gospodarstvo se ustavlja, prebivalcem pa grozi humanitarna katastrofa. Ulice v glavnem mestu Havani zaradi smeti iz dneva v dan bolj spominjajo na smetišče. Pred bencinskimi črpalkami se vijejo neskončne kolone vozil, prodaja hrane pa se je preselila na črni trg oziroma na ulice. FOTO: Yamil Lage/Afp