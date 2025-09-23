Fotografije dneva (24. 9.)

Galerija

Razseljeni palestinski otrok maha s palestinsko nacionalno zastavo, medtem ko hodi po ruševinah uničene stavbe v begunskem taborišču Bureij v osrednjem delu Gaze. Velika Britanija, Avstralija, Kanada in Portugalska so 21. septembra priznale državo Palestino, kar je zgodovinski premik v desetletjih zahodne zunanje politike, ki je hitro izzval jezo Izraela in grajo Združenih držav. Foto: Eyad Baba/Afp