Fotografije dneva (25. 11.)

Galerija

Pogled na vozila, parkirana na dvignjeni cesti, da bi jih zaščitili pred poplavnimi vodami v Hat Yaiju na jugu Tajske. Hude poplave na jugu so po več dneh močnega deževja prizadele 16 okrajev, 100 podokrajev in kar 637 vasi, skupaj pa več kot 465.000 ljudi. Številne družine so ujele poplavne vode, še preden so obvestila dosegla njihove domove. Foto: Arnun Chonmahatrakool/Afp