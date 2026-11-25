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Palestinski gradbeni delavec Wael Sheghnoubi drži portret svojega sina Nidala v svojem domu v vasi Burqa na zasedenem Zahodnem bregu. Wael Sheghnoubi zaman čaka na posmrtne ostanke svojega sina, ki ga je maja 2025 ubila izraelska vojska, zaradi česar ne more zaživeti naprej. Izraelska vojska pogosto zadržuje trupla Palestincev – bodisi oboroženih borcev v Gazi bodisi najstnikov, ki na zasedenem Zahodnem bregu mečejo kamenje. Ta praksa, ki se je v zadnjih letih očitno okrepila, pušča družine razpete med upanjem, da so njihovi sorodniki morda vendarle živi, ​​in sprejemanjem njihove smrti. Nidala Sheghnoubija so ustrelili izraelski vojaki, potem ko je vojska sporočila, da je skupaj z drugimi najstniki metal kamenje v mimoidoča vojaška vozila. FOTO: Zain Jaafar/Afp