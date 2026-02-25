Fotografije dneva (25. 2.)

Galerija

Hadaka Matsuri (goli festival) je tradicionalni japonski dogodek, kjer na tisoče moških, oblečenih le v tradicionalna oblačila za dimlje (fundoshi), tekmuje za srečo in blaginjo. Festivali potekajo pozimi (februarja ali novembra) na raznih lokacijah po Japonski, najbolj znan pa je v templju Saidaiji v Okayami, kjer udeleženci iščejo posvečene palice. FOTO: Yuichi Yamazaki/cAfp