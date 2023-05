Fotografije dneva (25. 5.)

Odpri galerijo

Otrok pozira s pripadniki ameriške vojske, zbranimi za skupinsko fotografijo na Times Squareu v okviru praznovanja Tedna flote v New Yorku. To je teden dni trajajoče praznovanje pomorskih služb, katerega namen je javnosti ponuditi priložnost, da na različnih dogodkih in predstavitvah spozna mornarje, marince in pripadnike obalne straže. Foto: Ed Jones/Afp