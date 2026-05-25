Fotografije dneva (25. 5.)

V Savdski Arabiji se začenja tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, hadž, v okviru katerega se je v Savdski Arabiji že zbralo več kot milijon ljudi. Hadž je eden od petih stebrov islama, ki naj bi se ga vsaj enkrat v življenju udeležil vsak polnoleten, zdrav in finančno sposoben musliman. Za romanje se morajo verniki vpisati na čakalni seznam in nekateri na priložnost, da izpolnijo svojo versko dolžnost, čakajo več let. Pred začetkom večdnevnih obredov v Meki ta teden je v državo prispelo že vsaj 1,2 milijona romarjev. FOTO: Zain Jaafar/Afp