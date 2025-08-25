Fotografije dneva (25. 8.)

Galerija

Izraelska dejanja v Gazi onkraj dvoma dokazujejo, da je stradanje, ki ga trpijo prebivalci okupiranega območja, načrtna politika Izraela in orožje v vojni. Poleg stradanja in ubijanja Palestincev ta sistem uničuje tudi družbeno tkivo Gaze. Glavna naloga ljudi, ki so bili včasih poznani po vzajemni pomoči in pomoči najbolj ranljivim, je zdaj njihovo preživetje in reševanje lastnih otrok. V ta namen pa ljudje naredijo marsikaj, česar sicer ne bi, na primer opustijo svoje etične zaveze, nekateri iz obupa ropajo, drugi vidijo priložnost za dobiček. Izrael je vedel, da se bodo ljudje obrnili drug proti drugemu. Foto: Bashar Taleb/Afp