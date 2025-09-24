Fotografije dneva (25. 9.)

Galerija

Ljudje gledajo svetlobno predstavo, projicirano na fasado bazilike Sagrada Familia, ki označuje začetek velikega tedna v Barceloni. Katoliška cerkev je Antonija Gaudija, oblikovalca barcelonske bazilike Sagrada Familia z vzdevkom »Božji arhitekt«, postavila na pot svetništva, je včeraj sporočil Vatikan. Papež Frančišek je priznal junaške vrline katalonskega arhitekta in odobril odlok, s katerim ga je razglasil za častitljivega. Foto: Llouis Gene/Afp