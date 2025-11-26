Fotografije dneva (26. 11.)

Galerija

Afganistanski sorodniki žrtev pokrivajo grobove z zemljo med množičnim pokopom devetih otrok in ene ženske, ki so bili ubiti v pakistanskem zračnem napadu. Afganistanska talibanska vlada je včeraj obljubila, da se bo ustrezno odzvala na nočne napade, za katere je okrivila sosednji Pakistan saj so se napetosti stopnjevale dan po samomorilskem bombnem napadu v pakistanskem mestu. Foto: Afp