Fotografije dneva (26. 4.)

Otrok z rdečim nageljnom in nekdanji vojak na vrhu vojaškega vozila Chaimite, ki sodeluje na shodu na Avenidi da Liberdade v Lizboni. Portugalska obeležuje 50. obletnico revolucije nageljev, vojaškega udara, ki je končal najdlje trajajočo diktaturo v Evropi in 13 let trajajoče kolonialne vojne v Afriki. Foto: Patricia De Melo Moreira/Afp