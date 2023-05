Fotografije dneva (26. 5.)

Odpri galerijo

Protestniki proti podnebnim spremembam so se polili z oljem med demonstracijami na obrobju pariškega prizorišča letne skupščine naftne družbe TotalEnergies v Parizu. Prišlo je tudi do spopadov med policijo in protestniki, pri katerih je bil uporabljen solzivec. Francoski naftni in plinski velikan je tarča koalicije združenj, ki grozijo, da bodo blokirala skupščino, pa tudi nekateri njegovi delničarji se ne strinjajo s podnebno politiko družbe. Foto: Geoffroy Van Der Hasselt/Afp