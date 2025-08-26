Fotografije dneva (26. 8.)

Galerija

V izraelskih napadih na bolnišnico Naser v južni Gazi je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, med njimi tudi pet novinarjev. Med ubitimi so fotoreporter Al Džazire in novinarja Associated Pressa in Reutersa. V ločenem napadu je bil ubit še šesti novinar. Izraelska vojska je napad izvedla z brezpilotnim letalnikom. V napadu je bil ubit snemalec Husam Al Masri, sodelavec tiskovne agencije Reuters, ki je v tistem času snemal in predvajal posnetek v živo. Potem ko so na prizorišče nesreče prispeli reševalci, je sledil nov izraelski napad. Foto: Afp