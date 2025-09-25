Fotografije dneva (26. 9.)

Galerija

Prebivalci Hualiena se vozijo mimo poškodovanih avtomobilov, ki jih je odnesla poplavna voda, potem ko je med prehajanjem supertajfuna Ragasa počilo pregradno jezero. Zunanji rob supertajfuna Ragasa, ki je prizadel južno obalo Kitajske in Hongkong, je dosegel Tajvan, kjer je v poplavi v priljubljenem turističnem središču umrlo 17 ljudi, več kot 30 ljudi je bilo poškodovanih. Foto: I-hwa Cheng/Afp