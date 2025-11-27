Fotografije dneva (27. 11.)

Galerija

Število žrtev hudega požara, ki je zajel osem 31-nadstropnih stolpnic v soseski Wang Fuk Court v Hongkongu, iz ure v uro narašča, gasilci pa si še vedno prizadevajo priti do stanovalcev iz zgornjih nadstropij uničenih stavb. V kompleksu, zgrajenem leta 1983, je bilo skoraj 2000 stanovanj, v katerih je živelo okoli 4600 ljudi. Več kot tretjina med njimi je bila starejša od 65 let. Gasilcem je uspelo požar spraviti pod nadzor v štirih od sedmih stolpnic. Foto: Yan Zhao/Afp