Fotografije dneva (27. 2.)

Nekdanja ameriška zunanja ministrica Hillary Clinton je na zaslišanju pred člani kongresnega odbora za vladni nadzor zagotovila, da ni videla ničesar o kriminalnih dejavnostih pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina in Ghislaine Maxwell. Nekdanja ameriška zunanja ministrica je bila kritična do kongresnikov, ki so večkrat postavljali ista vprašanja. Razkrila je, da je bilo precej nenavadno, ko so jo začeli spraševati o NLP-jih in o aferi Pizzagate, ki jo je označila za eno najbolj gnusnih teorij zarote. FOTO: Charly Triballeau/Afp