Fotografije dneva (27. 3.)

Iranska vojska je opozorila, da bodo hoteli v regiji, v katerih so nastanjeni ameriški vojaki, postali tarče v vojni ZDA in Izraela proti Iranu. »Ko gredo ameriške sile v hotel, postane z našega vidika ta hotel ameriški,« je dejal tiskovni predstavnik iranske vojske Abolfazl Šekarči. »Naj le stojimo ob strani in dopuščamo Američanom, da nas napadajo? Ko odgovorimo, moramo seveda napasti, kjer koli se zadržujejo,« je dejal. Včeraj je iranski zunanji minister Abas Aragči ameriške vojake obtožil, da uporabljajo prebivalce držav članic Sveta za sodelovanje v Zalivu kot živi ščit. Od začetka vojne so ameriški vojaki bežali iz vojaških oporišč, da bi se skrili v hotelih in uradih, je sporočil Aragči. Hotele v regiji je pozval, naj ameriškim silam odrečejo gostoljubje. FOTO: Afp