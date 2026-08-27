Fotografije dneva (27. 8.)

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Reševalci z bagrom prevažajo preživelo osebo po silovitih poplavah in plazu v kraju Devghat v nepalskem okrožju Nuwakot. V katastrofalnih poplavah in plazovih na meji med Nepalom in Tibetom je včeraj umrlo najmanj 103 ljudi, več kot 800 pa jih pogrešajo. Med pogrešanimi je veliko tujih turistov. Humanitarni delavci poročajo, da so bila nekatera naselja povsem uničena. Po podatkih ministrstva za turizem je bilo več ur po nesreči pogrešanih približno 403 turistov, od katerih je bilo 341 tujcev. FOTO: Prakash Mathema/Afp