Fotografije dneva (27. 9.)

Galerija

Usnjar stresa barvano kožo, preden jo bo dal sušiti v tradicionalni usnjarni Majema v Kanu. Zgodovinsko središče usnjarstva Kano oskrbuje luksuzne velikane, kot so Louis Vuitton, Gucci in Ralph Lauren, Nigerija pa skoraj 90 % svojih kož izvozi v tujino. Ker pa se končna dela opravljajo v Evropi, oznaka »Izdelano v Nigeriji« izgine in jo nadomestijo oznake »Izdelano v Italiji« ali »Izdelano v Španiji«. Zdaj nekateri nigerijski oblikovalci poskušajo povrniti identiteto usnjarstva države z gradnjo domačih blagovnih znamk. Foto: Olympia De Maismont/Afp