Fotografije dneva (28. 1.)

Galerija

Novi predsednik Hondurasa, desničar Nasry Asfura, ki ga podpira Trump, je po novemberski zmagi na volitvah danes prisegel na položaj. Asfura je na položaju nasledil prvo predsednico v zgodovini države, levo usmerjeno Xiomaro Castro, ki je bila na čelu Hondurasa od 2022. Vodja konservativne Narodne stranke je na lanskih volitvah osvojil 40,3 odstotka glasov, Salvador Nasralla iz liberalne stranke pa 39,5 odstotka. Štetje glasov se je zaradi nepravilnosti in obtožb o goljufijah iz številnih držav zavleklo za več kot tri tedne. 67-letni gradbeni mogotec se je zavezal, da bo nadaljeval z velikimi infrastrukturnimi projekti, okrepil vezi z ZDA in prekinil diplomatske odnose s Kitajsko v korist obnovljene podpore Tajvanu. FOTO: Johny Magallanes/Afp