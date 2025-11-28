Fotografije dneva (28. 11.)

Galerija

Razmere so še naprej zaostrene tudi na jugu Tajske, kjer je število žrtev poplav naraslo na 55. Oblasti prizadetim prebivalcem nujno pomoč dostavljajo z brezpilotnimi letalniki in helikopterji. Voda je počasi začela odtekati, zato upajo, da bodo do prizadetih lahko v kratkem prišli tudi po kopnem. V začasnih zatočiščih je še vedno več deset tisoč ljudi. Foto: Chaideer Mahyuddin/Afp