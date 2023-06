Fotografije dneva (28. 6.)

Odpri galerijo

Podnebni aktivisti organizacije Just Stop Oil na sedežu podjetja TotalEnergies v londonskem okrožju Canary Wharf so pripravili sedečo akcijo, na kateri so z oranžno barvo obmetali sedež podjetja v Združenem kraljestvu in protestirali proti gradnji vzhodnoafriškega naftovoda (EACOP). Družba TotalEnergies in Kitajska nacionalna naftna korporacija na morju (CNOOC) sta podpisali 10 milijard dolarjev vreden sporazum o razvoju ugandskih naftnih polj in gradnji naftovoda. Vendar je projekt naletel na močno nasprotovanje aktivistov in okoljskih skupin, ki trdijo, da ogroža krhek ekosistem regije in preživetje več deset tisoč ljudi. Foto: Henry Nicholls/Afp