Fotografije dneva (28. 8.)

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Pripadniki nepalske vojske tolažijo dojenčka dvojčka med reševalno akcijo po nenadnih poplavah v nepalskem okrožju Nuwakot. Reševalne ekipe se prebijajo skozi blato in iščejio več kot 1400 pogrešanih oseb, potem ko so območje ob meji med Nepalom in Tibetom prizadele nenadne poplave in zemeljski plazovi. Število smrtnih žrtev je strmo naraslo na najmanj 469, voda in plazovi pa so odnesli cele vasi. FOTO: Prabin Ranabhat/Afp