Fotografije dneva (28. 9.)

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Oblasti v tajski prestolnici Bangkok so razglasile izredne razmere, potem ko so zaradi dveh dni neprestanega dežja mnoge ulice poplavljene. Oblasti so prebivalce pozvale, naj ostanejo doma, tistim, ki živijo v bližini kanalov, pa priporočale, naj svoje stvari prenesejo v višja nadstropja. Izredne razmere so razglasili v vseh 50 okrožjih mesta. V mestu je zapadlo skoraj 300 mm dežja. Mestna uprava Bangkoka je za vseh 50 okrožij razglasila stanje izrednih razmer, kar oblastem omogoča posebna pooblastila pri ukrepanju. FOTO: Sarot Meksophawannakul/Afp