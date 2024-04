Fotografije dneva (29. 4.)

Odpri galerijo

91 letni legendarni lovec Papa Baron Missiki, pozira s krokodilom in kopjem na pirogi na reki Kongo. Papa Baron Missiki je lovil krokodile, bivole, antilope, slone in hrošče. Zdaj je upokojen, vendar njegov sin, ki se prav tako imenuje Missiki, sledi njegovim stopinjam. Papa se spominja časov med leti 1971 in 1997, ko je bil lov na krokodile zelo donosen. DR Kongo je bil v tistih časih znan kot Zair. Foto: Arsene Mpiana/Afp