Fotografije dneva (29. 5.)

Fatima Noor, je kaskaderka, ki nastopa na zidu smrti med vsakoletnim karnevalom v sufijskem svetišču v Shah Jiwana, mestu v pakistanski provinci Pandžab. Ritmični bobni in temperamentni plesi ponovno oživljajo svetišča pakistanskih svetnikov, kjer so bili festivali dolgo časa ukinjeni zaradi džihadističnega nasilja. Ob koncu žetvene sezone in poletnem zaključku šolanja se vaščani povzpnejo na traktorske vozičke, avtobuse in rikše ter se odpravijo na letna praznovanja v sufijskih svetiščih, ki so raztresena po vsej državi. Foto: Farooq Naeem/Afp